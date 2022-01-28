İtalya'da kilise çanlarını gereğinden fazla çalan rahibe para cezası verildi

İtalya'nın Floransa kentindeki bir klisede görevli rahip, kilise çanlarını gereğinden fazla çaldığı için 2 bin euro para cezasına çarptırıldı.

İtalyan basınına göre, Floransa kentinin doğusundaki Santa Maria kilisesinde görevli rahip Don Leonardo Guerri, yıllardır kilise etrafında yaşayan halkla 'kavgalı' halde.

Corriere Fiorentino gazetesine konuşan kilise çevresinde yaşayan halk, uzun yıllardır her gün sabah 8 ile akşam 9 arasında çalan çanların çalışmalarına, dinlenmelerine ve uyumalarına engel olduğunu söylüyor.

Durumdan şikayetçi olanlar, en çok da tatil dönemlerinde her yarım saatte bir çalan çanların kendilerini rahatsız ettiğini belirtiyor.

Bu yüzden dört yıl boyunca yetkililere şikayet dilekçeleri verilmiş. Şikayetlerin ardından yapılan gürültü kirliliği testlerinden sonra, çevre koruma ajansı, rahip Guerri'ye 2 bin euro para cezası kesti.

Rahip Guerri, bundan sonra sadece kilisede yapılan ana ayinler ve akşam 18.00'da gün sonu ayini için çan çalabilecek.

Toskana genelinde çan seslerine yönelik artan rahatsızlık üzerine Floransa Başpiskoposu Kardinal Giuseppe Betori, 2014 yılında kiliselere gönderdiği yazıda ses seviyesinin kontrol altına alınmasını istemişti.

Kaynak: Euronews