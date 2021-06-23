İtalya'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı binin altında seyrediyor
İtalya'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısında binin altı rakamlar gelmeye devam ediyor. Avrupa'da uzun süre en fazla vaka görülen ülke olma konumunda bulunan İtalya vaka sayısında toplamda 4 milyon 255 bin 434'e ulaştı.
Avrupa 23.06.2021, 20:21
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 198 bin 31 testte 951 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 255 bin 434'e ulaştı.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 68 bin 619'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 344’e geriledi.
İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 artarak 127 bin 352'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 5 bin 455 artışla 4 milyon 59 bin 463'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 47 milyon 373 bin 720 oldu. Aşılananların 16 milyon 457 bin 884'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.
Kaynak: AA
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