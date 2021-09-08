İtalya'da koronavirüs salgınında son durum
İtalya'da yapılan testler sonucu son 24 saatte 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 129 bin 638'e yükseldi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 720 yeni vaka kaydedildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 318 bin 865 testte 4 bin 720 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 579 bin 502'ye ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hastası sayısı 133 bin 787 olarak kaydedildi.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 71 artarak 129 bin 638'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 6 bin 877 artışla 4 milyon 316 bin 77'ye ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 79 milyon 578 bin 295 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 38 milyon 985 bin 162 oldu.