İtalya'da koronavirüs dolayısıyla son 24 saatte 300 kişi daha öldü

İtalya'da Sağlık Bakanlığı gübcel koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre son 24 saatte 20 bin 159 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 277 bin 86 testte 20 bin 159 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 376 bin 376'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 571 bin 672'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 448'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 300 artarak 104 bin 942'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 13 bin 526 artışla 2 milyon 699 bin 762'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 7 milyon 763 bin 684 oldu. Aşılananların 2 milyon 467 bin 351'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

AA