İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bin sınırında
İtalya'da Kovid-19'a bağlı ölümler devam ediyor. Son 24 saatte hayatını kaybeden 34 kişiyle beraber ülkede salgının ilk gününden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 129 bin 919'a çıktı.
Avrupa 12.09.2021, 23:43
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 267 bin 358 testte 4 bin 664 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 606 bin 413'e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 127 bin 334 olarak kaydedildi.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artarak 129 bin 919'a yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 4 bin 922 artışla 4 milyon 349 bin 160'a ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 80 milyon 843 bin 310 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 879 bin 255 oldu.
Kaynak: AA
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