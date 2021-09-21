İtalya'da Kovid-19 salgınında son durum

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 407 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 122 bin 441 testte 2 bin 407 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 638 bin 516'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 112 bin 514 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 artarak 130 bin 354'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 bin 383 artışla 4 milyon 395 bin 648'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 82 milyon 520 bin 145 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 41 milyon 76 bin 3 oldu.

Diğer yandan, ülkede bugün itibarıyla kanser hastaları ve 80 yaş üzeri için başlayan 3. doz aşılamada 3 bin 191 kişiye ek doz aşı yapıldı.