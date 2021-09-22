İtalya'da Kovid-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 330 bin 275 testte 3 bin 377 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece günlük vaka sayıları, son 5 gündür 5 bin eşiğinin altında kaydedildi.

Salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 641 bin 890'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 109 bin 513'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 artarak 130 bin 421'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 308 artışla 4 milyon 401 bin 956'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 82 milyon 670 bin 260 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 41 milyon 175 bin 922 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve 80 yaş üzeri için başlayan 3. doz aşılamada 6 bin 803 kişiye ek doz aşı yapıldı.