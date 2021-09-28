İtalya'da Kovid-19 salgınında son durum

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1772 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 124 bin 77 testte 1772 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 662 bin 87'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 101 bin 80'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 artarak 130 bin 742'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 892 artışla 4 milyon 430 bin 265'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 84 milyon 92 bin 68 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 42 milyon 52 bin 391 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve 80 yaş üzeri için başlayan 3. doz aşılamada 49 bin 80 kişiye ek doz aşı yapıldı.