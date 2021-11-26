İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 557 bin 180 testte 13 bin 686 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 982 bin 22'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 172 bin 618'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 606'ya çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51 artarak 133 bin 537'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 610 artışla 4 milyon 675 bin 867'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 94 milyon 750 bin 779 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 564 bin 348 oldu. Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84,3'ü buldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişilerden başlayan 3. doz aşılamada bugüne kadar 5 milyon 234 bin 72 kişiye ek doz aşı yapıldı.

İtalya Malavi’ye de uçuş yasağı getirdi

İtalya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’un B.1.1.529 varyantı sebebiyle bazı Afrika ülkelerine getirdiği İtalya’ya giriş yasağına bir ülkeyi daha ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini'ye, Malavi'nin de eklendiği belirtildi.

Son 14 gün içinde bu ülkede bulunanlar, İtalya’ya giriş yapamayacak.