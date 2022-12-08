İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı

Milano kentindeki tarihi operadaki, sezonunun ilk temsiline, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala'nın aralarında bulunduğu üst düzey davetliler katıldı.

La Scala Operası, yeni sezonun ilk temsilinde Rus besteci Modest Mussorgsky'nin bestelediği "Boris Godunov" operasını sahneye koydu.

La Scala Operası'nın sezon açılışı, tarihi opera binasının önünde protestolara da neden oldu.

Rus operasının sahnelenmesi tepki çekti

Aralarında Ukraynalıların da olduğu bir grup, La Scala'nın sezon açılışında Rus operasından bir eseri tercihe etmesine karşı çıkarken, savaş karşıtı ve Rusya aleyhinde dövizler açtı.

Bir başka grup ise hayat pahalılığı ve yüksek enerji maliyetleri dolayısıyla Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini ve AB'yi protesto etti. Bu grup ile opera binası önünde bariyer kuran güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

"Savaşın sorumluluğu Rus halkına veya kültürüne değil, o ülkenin yönetimine aittir"

Bu arada, Cumhurbaşkanı Mattarella, operaya gelişinde, La Scala'nın sezon açılışının bir Rus eseriyle yapılmasına yönelik eleştirilere değinerek, "Büyük Rus kültürü Avrupa kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu geri dönülmez bir husustur. Savaşın sorumluluğu Rus halkına veya kültürüne değil, o ülkenin yönetimine aittir" dedi.

Başbakan Meloni de bu konuya ilişkin, "Ukrayna'daki çatışmaya dair benim tutumumu biliyorsunuz ancak bence kültür başka bir şey ve farklı konuları karıştırma hatasını yapmamalıyız. Rus halkıyla, Rus tarihiyle bir derdimiz yok, bizim derdimiz siyasi olarak egemen bir ulusu işgal etmeye karar verenlerin tercihleridir. Bu iki hususu ayrı tutmak doğru olandır" sözlerini kullandı.

La Scala Operası, sabah saatlerinde de "Son Nesil (Ultima Generazione)" olarak anılan bir grup aktivistin boyalarla gerçekleştirdikleri protestoya maruz kalmıştı.