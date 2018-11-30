İtalya'da mafya operasyonu

İtalyan polisi ve jandarmasının ülkenin güneyindeki Foggia kentinde mafya örgütlerine karşı başlattığı operasyonda 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İtalyan haber ajansları ve gazetelerinde yer alan haberde, bölgede son yıllarda mafya örgütlerine karşı en büyük operasyonun düzenlendiği ifade edildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin gece yarısı başlattığı operasyonda Moretti - Pellegrino - Lanza ve Sinesi - Francavilla mafya örgütlerinin hedef alındığı belirtildi.

Geçen yılın ilk aylarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin mafya örgütlenmesi, adam öldürme, haraç almaktan suçlandığı bildirildi.

Polis yetkilileri, gözaltına alınan 30'dan fazla kişi arasında Foggia futbol kulübünün eski yöneticileri ile eski bir teknik direktörünün de olduğunu da ekledi.

İTALYAN MAFYASI

İtalyan mafyası Basilicata, Campania, Sicilya, Puglia ve Calabria'daki suç örgütlerinin bir araya gelmesiyle birlikte oluşan ve 19.yüzyılın son çeyreğinden günümüze kadar özellikle Sicilyalı aşiretlerin ve büyük ailelerin liderliğinde etkin olan ve dünya çapında faaliyet yürüten İtalyanlar tarafından oluşturulan suç organizasyonuna deniliyor.

Özellikle Amerika ve Avrupa’da etkin olduğu belirtilen mafya oluşumu içerisinde Sicilya kökenlilerin ağırlığının olduğu kaydediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 15:19