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İtalya'da ölümler durdurulamıyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 529 artarak 108 bin 879'a çıktı.

Avrupa 30.03.2021, 19:39
İtalya'da ölümler durdurulamıyor

İtalya Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı.

Bakanlığın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 301 bin 451 testte 16 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 561 bin 12'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 562 bin 832'ye gerilerken yoğun bakımdakilerin sayısı da düne göre 5 azalarak 3 bin 716 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 529 artarak 108 bin 879'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 687 artışla 2 milyon 889 bin 301'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 759 bin 119 oldu. Aşılananların 3 milyon 68 bin 346'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: AA
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#İtalya #kovid19 #Can Kaybı
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