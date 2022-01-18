İtalya'da rekor vaka

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 1 milyon 481 bin 349 testte 228 bin 179 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bugün kaydedildi.

Toplam vaka sayısı ise 9 milyon 18 bin 425'e yükseldi.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 562 bin 156’ya çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 434 artarak 141 bin 825'e yükseldi. Ülkede günlük ölüm sayısı, 430 ölümün kaydedildiği 16 Nisan 2021'den beri ilk kez bu kadar yüksek çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 220 bin 811 artışla 6 milyon 314 bin 444'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 120 milyon 895 bin 225 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 924 bin 739 oldu. İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,8'i buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 27 milyon 475 bin 782 hatırlatıcı doz uygulandı.