İtalya'da salgının başından beri 127 bin 680 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs salgınının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte vuku bulan 31 ölümle 127 bin 680 kişiye ulaştı.
Avrupa 07.07.2021, 03:04
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 74 bin 649 testte 480 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 263 bin 797'ye ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 43 bin 531 olarak kaydedildi.
İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 artarak 127 bin 680'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 1582 artışla 4 milyon 92 bin 586'ya ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 54 milyon 64 bin 937 oldu. Aşılananların 20 milyon 998 bin 876'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.
Kaynak: AA
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