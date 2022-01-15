İtalya'da son 24 saatte 180 bin 426 vaka daha

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 308 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 217 bin 830 testte 180 bin 426 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 8 milyon 549 bin 450'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 kişi sayısı 2 milyon 470 bin 847 oldu.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 308 artarak 140 bin 856'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 120 bin 609 artışla 5 milyon 937 bin 747'ye ulaştı.

Bu arada, 11 Ocak Salı günü 220 bin 532 günlük vaka sayısıyla salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısının kaydedilmesinin ardından, günlük vaka sayısı son dört günde 180 binlere kadar geriledi. İtalyan basını da salgında günlük vaka sayısındaki artışın yavaşladığını yazdı.

Diğer yandan, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 119 milyon 115 bin 700 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 833 bin 582 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,7’yi buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 26 milyon 41 bin 167 hatırlatıcı doz uygulandı.