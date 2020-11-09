İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 Kovid-19 vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 25 bin 271 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü sayı son bir haftanın en düşük günlük vaka sayısı olurken, yapılan test sayısının düşüklüğü dikkati çekti.

Böylece salgının başladığı şubattan bu yana ülkede virüs kapan kişi sayısı toplam 960 bin 373 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 573 bin 334’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 849’a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 356 artarak, 41 bin 750'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 215 artarak, 345 bin 289 oldu.

Bir bölge daha yüksek risk kategorisine girdi

Ülkenin kuzeyindeki Alto-Adige Özerk Bölgesi de artan vakalar ve azalan hastane kapasitesi sebebiyle hükümetin geçen hafta açıkladığı tedbirler çerçevesinde kendisini yüksek riskli kategoriye aldı. Buna göre, Alto-Adige kırmızı kategoriye giren 5. bölge oldu. Bundan sonra iş, sağlık ve acil gerekçeler dışında bölgede seyahat ve serbest dolaşım yasağının da olduğu sıkı karantina tedbirleri uygulanacak.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, şu anda orta riskle sarı kategoride olan Toskana, Veneto ve Campania bölgelerinin de yüksek riskli kategoriye alınabileceği, bu bölgelerden gelen verilerin incelendiği belirtildi.

Campania Bölgesi'nin başkenti Napoli'deki Hemşireler Birliği Başkanı Ciro Carbone, vatandaşların tedbirlere uymaması nedeniyle salgında yayılmanın arttığını, halk sağlığının korunması için daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

Diğer yandan, Napoli'de hasta sayısındaki artışa paralel olarak hastane yatak kapasitesinin azaldığı ve oksijen tüpü yetersizliğinin de başladığı basına yansıdı.

Kaynak: AA