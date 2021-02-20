İtalya'da bir yılda vaka sayısı 2,8 milyona yaklaştı

İtalya Sağlık Bakanlığı son koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre:
Son 24 saatte yapılan 306 bin 78 testte 14 bin 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Böylece salgının başlamasının birinci yıl dönümü olan bugün ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 795 bin 796'ya ulaştı.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı da düne göre 2 bin 175 artarak 384 bin 623'e çıktı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 251 artarak 95 bin 486'ya yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 12 bin 488 artışla 2 milyon 315 bin 687'ye ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 439 bin 703 oldu. Aşılananların 1 milyon 327 bin 332'sine ikinci dozun yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Ülkede resmi verilere göre ilk yerleşik Kovid-19 vakası, 20 Şubat 2020'de kuzeydeki Codogno kasabasında tespit edilmişti.
AAGüncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 01:05