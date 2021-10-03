İtalya'da uçak düştü
Milano'dan kalktıktan kısa süre sonra otoparka düşen özel uçaktaki biri çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Avrupa 03.10.2021, 16:27
İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Milano Linate Havaalanı'ndan Sardinya Adası'ndaki Olbia kentine gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple düştü.
Uçağın, Milano'nun San Donato muhitinde inşaat halinde otopark olarak kullanılan binanın üzerine düştüğü, olayda biri çocuk 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Uçağın düştüğü bölgede yaşayanların güçlü bir patlama hissettiği, olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği belirtildi.
AA
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