İtalya'da virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 238 bin 72 oldu

İtalya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 32 bin 191 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 238 bin 72 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 733 bin 810'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 612'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 731 artarak, 46 bin 464'e yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, 766 ölümün kaydedildiği 3 Nisan'dan beri görülen en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 434 artarak, 457 bin 798'e çıktı.

Bu arada, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla ülke genelinde harekete geçen jandarma birimleri, salgının ilk dalgasında etkilenen huzurevleri ve yaşlılara sağlık ve sosyal yardımda bulunan tesisleri denetledi.

Ülkede toplam 232 denetim yapılırken, 37 tesiste usulsüzlükler tespit edildi, 4 tesisin Kovid-19 tedbirlerini uygulamada yetersiz kaldığı için faaliyetleri derhal durduruldu.

Kaynak: AA