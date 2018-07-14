İtalya'da yabancılara "defol git" demek ırkçılık sayıldı

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

İtalya'da 2010 yılında bir İtalyan vatandaşının, 2 Bangladeşli göçmene saldırıda bulunarak ' Burada ne yapıyorsunuz? Defolup gidin' demesi üzerine açılan davada karara varıldı. Yargıtay, 'defol git' demenin İtalya'da 'ırkçılık' olduğuna karar verdi.

İtalya'da bulunan alt mahkemeler sanığın, ırkçı söylemlerle söz konusu göçmenlere saldırıda bulunduğuna hükmedip, sanığın ağırlaştırılmış ceza almasını kararlaştırmıştı. Fakat suçlamayı reddeden İtalya vatandaşı, cezasını temyize götürmüştü.

BBC,nin haberine göre, temyiz sürecinin son aşaması olan Yargıtay, sanığın 'defolup git' sözleriyle ırkçılık yaptığına hükmetti.

Mahkeme kararında, sanığın doğrudan olmasa da dolaylı olarak "mağdurların ırksal kimlikleri nedeniyle İtalyan topraklarından gitmelerini istediği" ve "etnik ya da dini kökene dayalı ayrımcılık yaptığı" nedeniyle 'defol git' dediği, bu nedenle sarf edilen sözlerin ırkçılık olduğuna hükmetti.

Karar, İtalya'nın ırkçı siyasetçilerini çok kızdırdı. Yabancı karşıtı söylem ve politikaları ile bilinen İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, karara tepkisiniTwitter hesabından "Defolup gidin, defolup gidin, defolup gidin!!!" yazarak gösterdi.

Salvini'nin bu yorumunun altına sosyal medya kullanıcılarından hem destek hem de eleştiri mesajları geldi.