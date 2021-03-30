İtalya'da yeni Kovid-19 tedbirleri

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği ülkelerinden gelişlerde, seyahatten (kalkıştan) önce bir test, varışta 5 günlük karantina ve bu karantinanın ardından ek bir test yapılmasını zorunlu kılan kararname imzaladım." dedi.

Speranza, 14 günlük karantinanın AB üyesi olmayan tüm ülkeler için devam edeceğini de belirtti.

İtalya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle 108 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon 544 bin 957 kişiye virüs bulaştı.

Berlin'de AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de Oxford üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını askıya alındı.

Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı kaydedilen yeni yan etkiler raporunun ardından AstraZeneca aşısının 60 yaş altındaki kişilere uygulanmasının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bunu "ihtiyati tedbir" olarak niteleyen Kalaycı, aşı merkezlerindeki ilgili randevularında iptal edileceğini söyledi.

AstraZeneca aşısının tekrar 60 yaş altındaki kişilere vurulması için Almanya'da aşı konusunda yetkili olan Paul-Ehrlich Enstitüsü uzmanların değerlendirmesinin beklenileceği belirtildi.

Robert Koch Enstitüsünün bildirdiğine göre, Almanya'da bugüne kadar 2,7 milyon AstraZeneca aşısı yapıldı.