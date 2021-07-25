İtalya'da 'Yeşil Geçiş' belgesine protesto

İtalya'da hükümetin, ülke genelinde özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve daha önceden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesini zorunlu hale getirmesi pek çok kentte protesto edildi.

Hükümetin, 22 Temmuz'da çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle, 6 Ağustos'tan itibaren sosyal faaliyetlere girişlerde zorunlu hale getirilen "Yeşil Geçiş" belgesine, başkent Roma başta olmak üzere, Milano, Floransa, Napoli ve Bolzano gibi pek çok kentte tepki gösterildi.

Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da bir araya gelen binlerce kişi, sık sık "Özgürlük, Özgürlük" ve "Yeşil Geçiş'e hayır" şeklinde slogan atarken, "Diktatörlüğe hayır", "Yaşasın Anayasa" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler daha sonra medyanın kendilerine sansür uyguladığını ileri sürerek protestolarını, İtalyan devlet kanalı RAI'nin genel müdürlük binasının önüne taşıdı.

Protestocular yürüyüş sırasında meşaleler yakarken, Başbakan Mario Draghi ve gazetecilere aleyhinde slogan attı.

Polis, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemi alırken, göstericileri RAI Genel Müdürlüğünün yakınında durdu. Bir süre burada slogan atan ve meşale yakan protestocular, daha sonra olaysız dağıldı.

Gösteriye katılan Enrico, "Bugün 'Yeşil Geçiş' belgesi zorunluluğuna karşı olduğumu göstermek için buradayım. 'Yeşil Geçiş' bir istismardır. Bu vatandaşları sınırlandırmaya yönelik bir adımdır. Bu anayasaya aykırı da bir şey çünkü. Anayasa, vatandaşların özgürlüğünün kısıtlanamayacağını söylüyor. Bu şu ana kadar aşı yaptırmamış olan vatandaşların aşı yaptırması için konulan bir zorunluluk." dedi.

Enzo da "Yeşil Geçiş" belgesine karşı olduğunu belirterek, "Bugün ‘Aşıya hayır’ demek için burada değilim, seçim yapma özgürlüğüm için buradayım. Özgürce hareket edebilmeliyim, benim bir yerlere girmeme engel olan bir pasaport olmamalı. Aynı şekilde aşı konusu da. Aşı bölünme yaratıyor. Herkesin aşı konusunda istediğini yapma hakkı var. Anayasa da bunu söylüyor. Ben kimsenin benim sinemaya ya da bir dükkana girmemi engellemesini istemiyorum." diye konuştu.

Patrizia da bugünkü gösterileriyle "Yeşil Geçiş'e hayır" dediklerini dile getirerek, "Çünkü bu yasa dışı. İkinci olarak bence acil bir sağlık durumu yok. Tırnak içinde söylersek varsayımsal bir virüs var ki bu tedavi edilebilir bir şey. Ayrıca aşılara da güvenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede oluşturulan Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri General Francesco Figliuolo basına verdiği bilgide, Başbakan Draghi'nin açıklamasından sonra aşı randevularına talepte yüzde 200’ün üzerinde bir artış yaşandığını belirtti.

Draghi, 22 Temmuz'da "Yeşil Geçiş" belgesinin detaylarını açıklarken, "İtalyan ekonomisi iyi gidiyor, toparlanıyor. İtalya, diğer Avrupa ülkelerine göre daha hızlı büyüyor ancak Delta varyantı ciddi bir tehdit. 'Yeşil Geçiş' keyfi bir uygulama değildir, ekonomik faaliyetlerin açık tutulabilmesi için bir koşuldur. Huzur veren bir tedbirdir." ifadelerini kullanmıştı.

"Yeşil Geçiş" belgesinin özellikleri

Hükümetin 22 Temmuz’da çıkardığı kanun hükmünde kararnameye göre, ülkede en az 1 doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, Kovid-19 geçirenler için 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi düzenlenecek. Moleküler ya da hızlı Kovid-19 testi yaptıranlar için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.

Söz konusu "Yeşil Geçiş" belgesi, 6 Ağustos'tan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin iç mekanlarına, tiyatro ve sinemalara, halka açık gösteri, spor etkinlikleri ile müzeler, yüzme havuzları, spor salonları, festivaller, fuarlar, termal merkezler, tematik eğlence parkları ve bahis salonlarına girişlerde gerekli olacak.