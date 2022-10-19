İtalya'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri
Türk Hava Yollarının İtalya'ya 21 Ekim'de düzenleyeceği bazı seferleri, bu ülkedeki havalimanı personelinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.
Avrupa 19.10.2022, 19:33
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de icra edilmesi planlanan "TK 1873-1874 İstanbul-Milano-İstanbul", "TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7976-7977 Sabiha Gökçen-Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.
Öte yandan İtalya'daki grevin durumuna göre iptal edilecek seferlerin sayısı değişkenlik gösterebilecek.
18
kapalı
Günün Anketi Tümü