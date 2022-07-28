İtalya'daki hükümet krizinde Salvini ile Rusya arasında bağ iddiası

Rusya ile yakın ilişkileri daha önce de tartışma konusu olan sağcı Lig Partisi ve lideri Salvini'ye dair La Stampa gazetesinin yayınladığı haberde, Moskova'nın, İtalyan hükümetinin istikrarsızlığıyla yakından ilgilendiği ifade edilirken, bu kapsamda Salvini'nin uluslararası ilişkiler danışmanı Antonio Capuano'nun Rus Büyükelçilik yetkililerden Oleg Kostyukov ile mayıs sonunda görüştüğüne dikkat çekildi.

İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Kostyukov'un, Capuano'ya Lig'e mensup bakanların Draghi hükümetinden istifa edip etmeme niyetini sorduğu ifade edildi.

Haberde, Draghi hükümetinin, 21 Temmuz'da koalisyon partilerinden 5 Yıldız Hareketi, Forza Italia ve Lig Partisi'nin desteğini çekmesi sonucu çöktüğü hatırlatıldı.

Ülkede yankı yaratan haber sonrasında Başbakanlık Güvenlik Müsteşarı Franco Gabrielli, La Stampa gazetesindeki istihbarat birimlerinin böyle bir görüşmeyi raporlamadığını, kaynağın kendileri olmadığını bildirdi.

Gazete ise haberinin arkasında olduğunu belirterek, haberde bahsedilen görüşmelere ilişkin istihbarat belgelerinin resmi olmayan özet dökümler olduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin La Repubblica gazetesinde de çıkan haberde, 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in Draghi hükümetine verdikleri desteği çekerek hükümetin dağılmasına yol açtığı anımsatılarak, Rusya'nın İtalya'nın istikrarsızlaşmasında somut çıkarı olduğu ifade edildi.

İddialara tepkiler

Lig lideri Salvini ise La Stampa gazetesinde yer alan iddiaları "safsata" olarak nitelendirip, haberin yalan olduğunu söyledi.

Merkez soldan Demokratik Parti'nin (PD) lideri Enrico Letta ise haberde bahsi geçen iddialara ilişkin, hakikati bilmek istediklerini dile getirerek, "Bugün basında Salvini ile Putin'in Rusyası arasındaki bağlara yönelik haberler rahatsız edici. Bu hadiseyle seçim kampanyası olabilecek en kötü şekilde büyük bir lekeyle başlıyor." dedi.

Letta, Draghi hükümetinin Salvini ile Rusya arasındaki bağlar nedeniyle çökmüş olma ihtimalinin çok ciddi bir durum olduğunu, Salvini'nin bunu tam olarak yalanlayamadığını ifade etti.

PD lideri, bu iddiaları parlamentonun güvenlik ve istihbarat birimine taşıyacaklarını vurguladı.

Halihazırda kabinede Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Gelecek İçin Birlikte (IpF) hareketinin lideri Luigi Di Maio da iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiği yönünde çağrı yaptı.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesi sonrasında, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetmiş ve 25 Eylül'de erken genel seçimlere gidilmesi kararı alınmıştı.