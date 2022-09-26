İtalya'daki seçim sonuçları Fransa'nın hoşuna gitmedi

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, İtalya’da genel seçimi aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi’nin ilk sırada bitirmesine, “AB, insan hakları ve kürtaj hakkına erişim konusunu dikkatle izleyecek” diyerek, üstü tapalı tepki gösterdi.

İtalya’daki seçim sonuçları ile ilgili gazetecilerin görüşlerini sorması üzerine Elisabeth Borne, “Avrupa’da bizim bazı değerlerimiz var. Doğal olarak bu konuda dikkatli olacağız. İnsan hakları değerlerine ve farklılıklara saygı, herkesin kürtaj hakkına ulaşımına saygı gösterilmeli.” dedi.

Fransa Başbakanı, İtalyan halkının seçimiyle ilgili ise yorum yapmayacağını ifade etti.

İtalya’da seçimi ilk sırada tamamlayan Giorgia Meloni’nin, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkenin ilk aşırı sağcı başbakanı olması bekleniyor.

Meloni, seçim kampanyası sırasında iktidar olması halinde eşcinsel ve kürtaj haklarıyla ilgili yasaları değiştireceği yolundaki iddialara karşı çıkarken, LGBT bireylerin evlatlık edinmesine karşı çıkacağı vaadinde bulunmuştu.

Kaynak: Euronews