İtalya'dan Kazımi'ye düzenlenen saldırıya kınama

talya Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İtalya, 7 Kasım'ın ilk saatlerinde Irak Başbakanı Kazımi’ye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırının Irak’ın demokratik kurumlarını kalbinden vurmaya yönelik bir suç girişimi olduğu belirtildi.

İtalya'nın, Irak Başbakanı Kazımi'yle dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, saldırının sorumlularının tespit edilerek, olayın bir an önce aydınlatılması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, İtalya'nın, Irak'ın istikrara kavuşturulmasına verdiği destek de teyit edildi.

Kazımi'nin Bağdat'taki evi vurulmuştu

Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların, 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri, Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.