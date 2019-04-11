İtalya'dan Libya hamlesi

Libya'daki çatışmalarla ilgili olarak İtalyan meclisinde düzenlenen bir oturumda konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalyan basınında yer alan "pazartesi günü Roma'ya gelen Libyalı üst düzey yetkililerle gizli bir toplantı yaptığı" iddialarını doğruladı.

Conte, "Libya'nın iki önemli aktörü, Başkan Serrac ve General Hafter ile bu aylarda ve bu günlerde olduğu gibi, içinde bulunduğumuz saatlerde de direkt temaslarda bulunuyorum. Hafter ve Serrac'ın elçileriyle direkt görüştüm. İtalya, Libya'daki askeri tırmanıştan endişe duyuyor." dedi.

Libya'daki son gelişmelerden ve özellikle askeri tırmanıştan sadece İtalya'nın değil tüm Avrupa ve uluslararası toplumun endişe duyması gerektiğini söyleyen Conte, çatışmaların hızlı bir şekilde insanlık krizine dönüşme riski olduğunu vurguladı. İtalya Başbakanı, Libya'daki durumunun Avrupa'ya doğru düzensiz göçmen akımı ile terörizm risklerini beraberinde getireceğini ifade ederek, acil müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İtalya, Libya'daki çatışmalarda Fransa'nın taraf olduğu iddialarını araştırıyor

Diğer yandan Libya'daki çatışmalarla ilgili bir İtalyan radyosuna konuşan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Fransa'yı suçladı.

Aynı zamanda aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri olan Salvini, "Fransa'nın ekonomik çıkarlar için Avrupa'nın Libya'daki barış inisiyatifini bloke etmesi çok ciddi olabilir. Eğer bu gerçekten olursa sessiz kalmayacağım." dedi. Libya'daki çatışmalarda Fransa'nın taraf olduğu iddiasıyla ilgili "Maalesef bazı deliller var. Üzerinde araştırmalar yapıyoruz. Ortaya çıkarmamız an meselesi." açıklamasını yapan Salvini, "Eğer birileri ticari sebeplerden dolayı bir tarafı destekleyip savaş oyunu oynuyorsa bilsin ki, yanlış bakana denk geldi." şeklinde konuştu.

Libya'daki çatışmalar

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 19:02