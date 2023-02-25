İtalya, göçmen kurtarma gemisine el koydu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Akdeniz'de göçmen kurtarma amacıyla kullandıkları Geo Barents adlı gemiye İtalyan yetkililer tarafından el konulduğunu duyurdu.

El konulan geminin, 17 Şubat'ta 48 göçmeni kurtarmasının ardından Sicilya'daki Ancona limanında demirli olduğu bildirildi.

MSF sözcüsü Maurizio Debanne, gemiye perşembe günü geç saatlerde 20 gün süreyle el konulduğunu ve 2 bin ile 10 bin euro arasında para cezası kesileceğini belirtti.

Debanne, geminin konumu ve hareketine ilişkin sefer veri kaydedici (VDR) bilgileri de dahil olmak üzere, daha önce hiç paylaşmasının istenmediğini söylediği bilgileri paylaşmamakla suçlandığını ifade etti.

"Hayat kurtarırken cezalandırmak kabul edilemez" diyen MSF gemiyle ilgili durumu sosyal medyadan paylaştı.

MSF paylaşımında "Bugün ekibimizin Orta Akdeniz'de daha fazla ölümün önüne geçmek için denize geri dönmesi gerekiyordu. Geo Barents'a uygulanan alıkoymanın gerçek bedelini kim ödeyecek? Orta Akdeniz'i geçen insanlar yardımsız kalacak." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

MSF'ye başka yardım kuruluşları da destek verdi

Akdeniz'de can kurtarma amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee de MSF'ye destek verdi.

Geo Barents'in alıkonulması son derece endişe verici olduğunu belirten kuruluş "Orta Akdeniz bir kez daha hayati bir kurtarma unsurundan mahrum bırakılmıştır. Sivil kurtarma gemileri sadece AB Devletlerinin Orta Akdeniz'de bıraktığı ölümcül boşluğu doldurmaktadır. Denizde arama ve kurtarma faaliyetlerinin kriminalize edilmesine son verilmelidir." ifadeleriyle MSF'ye desteğini dile getirdi.

SOS Mediterranee, Akdeniz'de göçmen kurtarma faaliyeti yürüten Ocean Viking gemisini işletiyor. Ocean Viking, en son kasım ayında kurtardığı 200'den fazla göçmeni almak istemeyen İtalya ve Fransa arasında kriz yaşanmasına neden olmuş, sonuçta Fransa geminin Toulon limanına yanaşmasına izin vermişti.

Yeni kurallara göre tek seferde bir kurtarmaya izin

MSF, geminin alıkonulmasını Sicilya'da Başbakan Giorgia Meloni hükümeti tarafından çıkarılan yeni kararnameye bağladı. İtalyan parlamentosu dün onayladığı bir teklifle denizdeki göçmenlere yardım eden kurtarma gemilerine uygulanan yeni düzenlemeleri yasalaştırmıştı.

Hükümet, yardım gemilerini insan kaçakçılarını cezbeden bir faktör olarak hareket etmekle ve onları cesaretlendirmekle suçluyor. Bu nedenle yeni kurallar, yardım gemilerinin tek seferde sadece bir kurtarma gerçekleştirmesine izin veriyor.

Yardım kuruluşları ise yeni kurallardaki bu ve benzeri uygulamaların maliyetlerini arttıracağını belirtiyor. Eleştirenler uygulama nedeniyle denizlerde hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanmasından endişe ediyor.

İtalya'ya gelen göçmen sayısını azaltma sözü veren aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Meloni, ekim ayından bu yana ülkeyi yönetiyor.

Kaynak: Euronews