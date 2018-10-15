İtalya hükümetinde faşizm belirtileri

İçişleri Bakanı Matteo Salvini sosyal medya üzerinden canlı yayınla yaptığı açıklamada, hükümetin güvenlik paketine "etnik dükkanların" da dahil edileceğini ve bu dükkanların akşam saat 21'den sonra kapatılacağını duyurarak, "Etnik dükkanlar akşamları ayyaşların, torbacıların, bela yaratanların uğrak mekanı haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Salvini, yabancılara karşı olmadığını ancak bu dükkanların neredeyse tamamının yabancılar tarafından işletildiğini ve sorun çıkaran insanların buluşma noktası olduğunu, bu dükkanlarda buluşan insanların sokaklara idrar ve dışkı yaptığını iddia etti.

Salvini’nin açıklamalarının, İtalya'da başta Bangladeşliler olmak üzere çoğunlukla Asya kökenli kişilerin işlettiği bakkal türü işletmeleri hedef aldığı anlaşılıyor. İşletmecilerinin ağırlıkla Bangladeş kökenli olması nedeniyle "bangla" olarak da anılan bu bakkallar özellikle akşam saatlerinde ve acil alışverişler için sıklıkla kullanılıyor.

ANA MUHALEFETTEN IRKÇILIK SUÇLAMASI

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti'den (PD) Andrea Romano, "Bu bakkallar, diğer dükkanlara benzer şekilde aynı gıda ürünleri satıyor, etnik olan tek yanları işletmecileri" dedi ve bu yüzden hedef alınmalarının ırkçılık teşkil ettiğini söyledi. PD'den Senatör Monica Cirinna da geçmişte Yahudilere yapılan ırkçı uygulamalara atıfla "Salvini acaba ne zaman vitrinlere sarı yıldız asılması emri verecek? Bütün bunların bir adı var: buna faşizm denir, ülkemiz bunu daha önce de ağır biçimde gördü ve yaşadı" dedi.

İçişleri Bakanı Salvini iktidar ortağı ve aşırı sağcı görüşleriyle biliniyor. Göçmen karşıtı politikaların başını çeken Salvini’nin görüşleri Avrupa Birliği ülkelerinde tepkiyle karşılanırken İtalya’da popüler hale getiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 11:23