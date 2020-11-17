İtalya, İsrail'den yasa dışı konut planını durdurmasını istedi!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, Givat Hamatos'ta 1257 konut yapımı için ihale prosedürünün başlamasından derin endişe duyuyor ve İsrailli yetkililerden bu kararı iptal etmelerini talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu konutların inşa edilmesi durumunda bağımsız Filistin Devleti olasılığını ciddi şekilde zayıflatacağına dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası hukuk ve Avrupa tutumuna uygun olarak İtalya, iki taraf arasında adil, sürdürülebilir ve doğrudan müzakere edilen iki devletli bir çözüme ulaşmanın önünde ciddi bir engel teşkil eden yerleşimleri yasa dışı kabul ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İtalya, Avrupalı ortaklarıyla İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerini durdurması ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı eylemlerde bulunmaması çağrısını yineledi. Çünkü bütün bunlar muhtemel barış sürecinin yeniden başlaması için gerekli olan ancak tehlikeye atılmış güven ortamını daha da zayıflatacaktır."

İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, 15 Kasım Pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edilmesi için ihale açmıştı.

Kaynak: AA