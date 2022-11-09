İtalya jandarma birliği Kosova'da

Borell, sosyal medya hesabından, İtalyan jandarma birliğinin Priştine'ye ulaşmasıyla ilgili fotoğraf paylaştı.

Josep Borell, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kosova'daki bu gergin dönemde, EULEX, istikrarı sağlama yönündeki görevini yerine getiriyor. İtalyan jandarması, EULEX polis birimini geçici olarak desteklemek için bu gece ulaştı. EULEX, güvenli ve emniyetli bir ortamı desteklemeye devam edecektir."

EULEX Kosova Misyon Şefi Lars-Gunnar Wigemark, dün Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, uluslararası ortaklarla iş birliği kapsamında ülke genelinde kamu güvenliğinin sağlanması konusu ele alınmıştı.

Kosovalı Sırplar, son dönemde araç plakalarıyla ilgili gelişmeler nedeniyle 5 Kasım'da Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekildiklerini duyurmuştu.

Sırp Listesi Başkanı Goran Rakic, ülkenin kuzeyindeki Zveçan Belediyesinde gerçekleştirdikleri toplantının ardından yaptığı açıklamada, Sırpların, Kosova hükümeti ile meclisin yanı sıra Kosova’nın kuzeyindeki tüm kurumlardan çekildiklerini bildirmişti.

Sırp Listesi'nin Kosova'daki kurumlardan istifa kararı, Kosova hükümetinin Sırp makamlarınca ülkedeki Sırplara verilen araç plakalarının "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi sürecini başlatması ile bu kararı uygulamayı reddeden Kosova Emniyet Biriminin Kuzey Bölgesi Müdürü Nenad Djuric'in görevden uzaklaştırılması sonrasında alınmıştı.

Görevden uzaklaştırılma öncesinde açıklamalarda bulunan Djuric, Kosova'nın kuzeyindeki polislerin yasa dışı plakaları olan sürücülere uyarı cezası vermesi yönündeki kararı uygulamayacağını bildirmişti.

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini duyurmuştu.