İtalya limanlarını mültecilere kapatmaya hazırlanıyor

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İtalya uluslararası kurtarma çalışmalarına katılan gemilerin de limanlarına yanaşmasını yasaklamak için girişimlere başladı.

İtalya İçişleri bakanı Matteo Salvini hafta sonunda Twitter hesabından, Perşembe günü İnnsbruck'ta yapılacak olan Avrupa Birliği İçişleri Bakanları buluşmasında konuyu gündeme getireceğini duyurdu. Aşırı sağcı Kuzey Birliği (Lega Nord) partisinin genel başkanı da olan Salvini, daha önceki İtalyan hükümetlerinin "bütün gemilerin göçmenleri İtalya'da boşaltmasını" öngören anlaşmalar imzaladığını öne sürdü.

Pazar günü İrlanda savaş gemisi ‘Samuel Beckett' 106 mülteci ile Sicilya'nın Messina limanında demirlemişti. Salvini, "Akdeniz'deki uluslararası misyonlarla" tam olarak neyi kastettiğini açıklamadı. Bu görevler arasında AB'nin mülteci teknelerine erişmek ve insan kaçakçılarını yakalamak üzere başlattığı Sophia misyonu da bulunuyor. İtalya'nın komutasındaki Sophia'nın genel karargâhı Roma'da kurulmuştu. AB sınır koruma teşkilatı FRONTEX'in Triton misyonuna NATO ülkelerine ait savaş gemileri de katılıyor.

İtalya hükümeti özel kurtarma örgütlerine ait gemilerin limanlarına yanaşmasını yasaklamıştı. Akdeniz'de 234 mülteciyi kurtaran Alman ‘Lifeline' adlı yardım örgütünün aynı adı taşıyan gemisi İtalya'dan izin alamadığı için günlerce açık denizde seyrettikten sonra haziran ayı sonlarında Malta'ya yanaşabilmişti. Geminin kaptanı hakkında kovuşturma başlatılmıştı.