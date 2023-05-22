İtalya'nın başı sel felaketleriyle dertte

İtalyanın orta ve kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Forli kentinde pek çok alan su altında kaldı.

Kırmızı alarm verilen bölgede su basan sokakları ve evleri gönüllüler ve mahalle sakinleri kürek ve diğer aletlerle temizledi.

Felaket nedeniyle bölge üzerinde helikopterler uçuş yaptı, bölgeye askeri personel yönlendirildi.

Bölgeye helikopterle insani yardım malzemesi de ulaştırıldı.

Bazı göstericiler, kent girişine hükümet karşıtı yazılar astı.