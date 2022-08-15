İtalya'nın en büyük gölünde kuraklık alarmı

İtalya'daki önemli seyahat noktalarından Garda Gölü, bu sene kuraklıkla boğuşuyor.

Göle gelen turistler, geçmiş yıllara göre çok farklı manzaralarla karşılaştı.

Gölde bulunan Sirmione Yarımadası'nı çevreleyen kayalar, suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.

Turistlerden Beatrice Masi, kayaların üzerinde otururken, "Geçen yıl geldik, beğendik ve bu yıl yine geldik... Manzaranın çok değiştiğini gördük." diye konuştu.

Aylardır kaydadeğer bir yağış almayan Kuzey İtalya'da kar yağışı bu yıl yüzde 70 seviyesinde azaldı. Bu durum, nehirlerin kurumasına neden olarak tarım ve endüstriyi etkiledi.

Ülkedenin en uzun nehri Po'da, kuraklık nedeniyle suyun azalması, çiftçilerin milyarlarca euroluk zarara uğramasına neden oldu.

Birçok Avrupa ülkesi bu yaz su kullanımını kısıtlamayı teşvik ediyor.