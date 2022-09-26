İtalya'nın yeni demir leydisi: Giorgia Meloni

"Ben Giorgia, ben bir kadınım, ben bir anneyim, ben bir İtalyanım, ben bir Hristiyanım"

İtalya'daki Kardeşler Partisi'nin (Fratelli d’Italia -FdI) aşırı sağcı lideri Giorgia Meloni, bu mesajlarla başladığı seçim kampanyasıyla ülkenin ilk kadın başbakanı olma yoluna adım attı.

Meloni'nin başını çektiği üç partili sağ ittifak, İtalya'daki seçimlerde ipi göğüsledi.

2012'de partinin ortak kurucularından biriydi. Ancak Kardeşler, 2018'de oyların yalnızca yüzde dördünü elde etti.

Kendi siyasi yolculuğu ise çok daha geriye gidiyor.

MSI'den İtalya'daki Kardeşler'e

15 Ocak 1977'de Roma'da doğan Meloni, babası gittikten sonra annesi tarafından işçi sınıfı Garbatella mahallesinde büyütüldü.

Kendisini sosyal medya profillerinde “Romalı, politikacı ve gazeteci… ama her şeyden önce İtalyan” olarak tanımlıyor.

Meloni, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mussolini'nin destekçileri tarafından kurulan İtalyan Sosyal Hareketi'nin (MSI) gençlik kanadında yer alan bir aktivistti.

19 yaşında aşırı sağ Ulusal İttifak için kampanya yürütürken Fransız televizyonuna “Mussolini iyi bir politikacıydı, yaptığı her şeyi İtalya için yaptı” dedi.

2006'da Ulusal İttifak milletvekili seçildikten sonra, Silvio Berlusconi'nin hükümetinde Gençlik Bakanı seçildi ve 31 yaşında savaş sonrası İtalya'nın en genç bakanı oldu.

Partisi, adını İtalya'nın milli marşının ilk satırından alıyor ve logosu, MSI'ın kullandığı alevin aynısını, ülke bayrağının yeşil, beyaz ve kırmızı renklerinde içeriyor.

Logo ile “gurur duyduğunu” söyleyerek logoyu değiştirme çağrılarını reddetti ve alevin “faşizmle hiçbir ilgisi olmadığını” vurguladı.

Meloni, kamuoyu önünde yaptığı konuşmalarda, Avrupa Birliği'nden, kitlesel göçü, kuzey Afrika'dan gelen tekneleri durdurmak için bir deniz ablukası istiyor, kürtaj ve “LGBT'ye” karşı sert ve mücadeleci davranıyor.

"Biz (muhafazakarlar) kimliklerimizle, neyi temsil ettiğimizle gurur duyuyoruz. Temsil ettiğimiz her şeyin saldırı altında olduğu bir çağda yaşıyoruz: Bireysel özgürlüğümüz saldırı altında, haklarımız saldırı altında, milletlerimizin egemenliği saldırı altında. Ailelerimizin refahı saldırı altında, çocuklarımızın eğitimi saldırı altında. Bununla karşı karşıya kalan insanlar, bu çağda asi olmanın tek yolunun kim olduğumuzu korumak olduğunu anlıyorlar, tek yol asi olmak muhafazakar olmaktır”

Geçen ay, İtalya'nın ortaklarına NATO da dahil olmak üzere Roma'nın geleneksel ittifaklarına bağlı kalacağına dair güvence vermek için üç dilde bir video mesajı kaydetti.

Ayrıca neo-faşist kökleri olan aşırı sağ partisinin otoriter bir hükümete başkanlık edeceği yönündeki iddiaları "saçma" olarak reddetti.

45 yaşındaki Meloni, yabancı medyaya İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak gönderilen mesajda, "İtalyan ve Avrupa solunda her zaman bulamadığımız sert sözlerle herhangi bir anti-demokratik sürüklenmeye şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi.

Özellikle sosyal medyayı aktif olarak kullanan Meloni, Twitter hesabında İslam karşıtı mesajlarıyla öne çıkıyor.

Avrupa'nın aşırı sağ partileri ile yakın temasları var

Fransa hükümetine ve Macron'a sert eleştirilerde bulunan ve Afrika'dan gelen göç krizinin kaynağının Fransa'nın sömürgeleştirme politikası olduğunu söyleyen Meloni'nin aşırı sağ Avrupa partileriyle, özellikle de İspanya'nın Vox ve Polonya'nın Hukuk ve Adalet partisiyle yakın temasları var.

Meloni'nin televizyon muhabiri partnerinden 2006 doğumlu bir kızı var.

İngilizce, İspanyolca ve Fransızca biliyor