İtalya, Rus gazına "hayır" diyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, dış politikalarının gelecek aylarda Akdeniz ve Kuzey Afrika'ya odaklanacağını belirterek, "Göç sorununun Afrika kıtasında çözüleceğine inanıyoruz." dedi.

Tajani, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısıyla 15. İtalyan Büyükelçiler Konferansı öncesinde İtalya'nın dış politikadaki önceliklerini aktardı.

Bakan Tajani, "Bizim dış politikamız gelecek aylarda Akdeniz'e, Kuzey Afrika'ya ve tüm kıtaya odaklanacak. Her şeyden önce göç konusunu ele alacağız. Göç sorununun Afrika kıtasında çözüleceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Göç konusunun sadece İtalya’ya bağlı bir konu olmadığını dile getiren Tajani, "Bu dosyanın çözümlenmesinde belirleyici bir ülke olan Türkiye ile görüşmek gerekir. Avrupa'nın, Türk yetkililerle devam eden bir diyaloğu var. Bu konuya, Akdeniz'de geniş Akdeniz havzasındaki ülkeler dahil edilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Tajani, göç konusu ve ülkenin istikrarı başta olmak üzere Libya'nın İtalya için önemli bir ülke olduğunu ve hükümet olarak Libya'ya gideceklerini ifade ederek, "Hükümet, Libya dosyası üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Ülkeyi seçimlere götürmek ve birliği için her düzeyde ihtiyatlı ama yoğun çalışıyor. Hükümetin, Libya'ya gitmesi için önce yaptığımız çalışmaların sonuç vermesini sağlamak istiyoruz. Libya ülkemizin önceliklerinden biri." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Azerbaycan, Türkmenistan ve Rusya'dan gelen gazların dağıtılacağı bir merkez olma hedefinin olduğu hatırlatılarak bu kapsamda Türkiye ile işbirliği yapılıp yapılmayacağı sorusuna Tajani, "İtalya, tüm Avrupa için bir enerji dağıtım merkezi olmayı istiyor. Biz Rus gazından faydalanmama yönünde bir karar aldık ama tabii ki bu konuda Türkiye ile herhangi bir problemimiz yok. Diğer ülkeler tamam ama Rus gazına hayır." yanıtını verdi.

Tajanı, Ukrayna'da barışı sağlamak için çalıştıklarını, bunu Ukrayna’yı destekleyerek yaptıklarını, aksi takdirde Ukrayna teslim olursa barış değil işgalin olacağını ifade etti.

Ukrayna'da bir kurtarma planı olması umudunu dile getiren Tajani, barış ihtimalinin yanı sıra ülkenin yeniden yapılanmasıyla da ilgilenmeleri gerektiğini çünkü bunun çıkarlarına olduğunu kaydetti.

- Tajani'den Balkanlara özel ilgi

İtalya'nın Balkan ülkelerinin istikrarına önem verdiğini dile getiren Tajani, "İtalya, Bosna-Hersek lehine kullandığı oyda da görüldüğü üzere, tüm aday ülkelerin AB'ye katılmasından yana. Bölgedeki varlığımızı güçlendirmek için tüm yasal yolları kullanacağız." dedi.

Antonio Tajani, hükümet olarak Balkanlar konusunda Trieste'de bir forum düzenlemeyi planladıklarını da anlattı.

Tajani, Sırbistan ile Kosova arasında bir anlaşma olmasını teşvik etmek için kendisinin bizzat devrede olduğunu aktardı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin bir karar vermeden önce soruşturmaların sonuçlarını beklemeleri gerektiğini ifade etti.

Çin'in İtalya topraklarında "yasa dışı şekilde polis karakolları" kurduğu iddialarının sorulması üzerine Tajani, "İtalya hükümeti, ulusal topraklarında Çin’in yasa dışı polis kurduğu ve bunlarla müdahale ettiği iddialarını takip edecek. Teyit edilmiş bir müdahale olması halinde kuralların gerektirdiği şekilde geri çağırma ve sınır dışı etme yoluyla tepki gösteririz." yanıtını verdi.

Tajani, İsrail-Filistin meselesinde de pozisyonlarının "iki halk, iki devlet" olduğunu belirtti.

Tajani, İran'da yaşananlardan ve idam cezasının uygulamasından duyduğu hayal kırıklığını aktarmak için İran'ın Roma Büyükelçisini bakanlığa çağıracağını kaydetti.