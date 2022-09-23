İtalya sandığa gidecek

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından parlamentonun iki kanadının feshedilmesiyle 25 Eylül'de yapılmasına karar verilen erken seçime az bir süre kaldı.

AA muhabiri, tarihinde 9. kez erken seçimin yapılacağı ülkede, pazar günkü seçime dair son bilgileri ve öne çıkan detayları derledi.

Nüfusu 59 milyon olan İtalya'da, İçişleri Bakanlığı verilerine göre, seçimde 50 milyon 869 bin 304 kişinin oy kullanma hakkı var. Bunlardan 4 milyon 741 bin 790'ı yurt dışında yaşadığı için oylarını bulundukları ülkelerdeki temsilcilikler ve posta üzerinden kullandı.

İtalyan ana karasında da 46 milyon 127 bin 514 seçmen, pazar günü oy kullanacak. Seçmenlerin yüzde 51,74'ünü kadınlar, yüzde 48,26'sını erkekler oluşturuyor.

Anayasada yapılan değişiklikle bu seçimde, 18 yaşını doldurmuş 2 milyon 682 bin 94 kişi artık sadece parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin üyelerini belirlemek için değil aynı zamanda üst kanat Cumhuriyet Senatosunun üyeleri için de oy atabilecek.

Seçmenler için pazar günü oy verme işlemi yerel saatle 07.00'da (TSİ 08.00) başlayacak ve gece 23.00'a (TSİ 00.00) kadar sürecek.

Seçimden sandık çıkış anketleriyle beraber resmi olmayan ilk sonuçların pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor.

Pazar günkü seçimin bir diğer özelliği de öncekilere göre daha az parlamenterin seçilecek olması.

İtalya'da 2020'de yapılan anayasa değişikliği referandumuyla parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisindeki sandalye sayısı azaltılmıştı. Buna göre, 315 sandalyeli Senato için bu seçimde 200 senatör seçilecek. Temsilciler Meclisinin de sandalye sayısı 630'dan 400'e indirildi.

Seçim kanunu gereği, seçimlere 15 gün kalmasından itibaren ülkede herhangi bir kamuoyu yoklaması yayımlanmıyor.

En son 10 Eylül'de açıklanan anketlere göre, Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) ilk sırada, Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) 2. sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi 3. sırada, eski başbakanlardan Giuseppe Conte’nin liderlik ettiği düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) 4. sırada, yine eski başbakanlardan Silvio Berlusconi’nin başkanı olduğu merkez sağdan Forza Italia (FI) 5. sırada ve "Üçüncü kutup" adıyla kendini merkezde konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) 6. sırada yer alıyor.

Kamuoyu yoklamaları, seçimlerden aşırı sağcı Meloni liderliğindeki FdI, Matteo Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki Forza Italia ile bazı küçük partilerden oluşan sağ ittifakın hükümet kuracak çoğunluğu elde ederek çıkacağına işaret ediyor.

Böyle bir durumda, sağ ittifak kendi içinde en çok oy alanın başbakanı belirlemesi konusunda anlaştığı için ve Meloni liderliğindeki FdI'nin buna yakın olması sebebiyle Meloni'nin yeni başbakan olması bekleniyor.

FdI lideri Meloni'nin İtalya'da başbakanlığa gelmesi ise pek çok açıdan "ilk"leri de beraberinde getirecek.

Meloni'nin başbakan olmasıyla "İtalya tarihinde ilk kez bir kadın" bu göreve gelmiş olacak.

Ayrıca Meloni'nin başbakanlık koltuğuna oturması halinde faşist lider Benito Mussolini'nin ardından "ülkede ilk kez aşırı sağcı bir politikacı" başbakanlık yapacak.

Giorgia Meloni, başbakan olursa "ülkede 2008’den bu yana seçimle bu göreve gelen ilk lider" olacak.

İtalya'da son 10 yıldır göreve gelen 6 başbakan da seçimlerde başbakanlık için yarışıp seçilmiş değil aksine cumhurbaşkanları tarafından atanan isimler oldu.