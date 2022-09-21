İtalya'ya giden trende 103 göçmen yakalandı
Slovenya polisi, İtalya'ya giden bir trende 103 göçmen yakalandığını bildirdi.
Avrupa 21.09.2022, 18:01
Polisten yapılan açıklamada, Slovenya'daki 2 sığınmacı merkezini terk eden 100'den fazla göçmenin İtalya'ya giden bir trene saklandığı ifade edilerek trenin hareketinden önce göçmenlerin yakalandığı bilgisi verildi.
Göçmenlerin Afganistan, Hindistan, Nepal ve Burundi'den olduğu kaydedilen açıklamada, göçmenlerin ülkelerindeki olumsuz hayat şartlarını bırakıp daha iyi bir gelecek umuduyla yıllardır yollardda olduğu hatırlatıldı.
Bu arada, Slovenya, 2015'teki göçmen akınını durdurmak için Hırvatistan sınırına ördüğü tel örgüyü kaldırma kararı almıştı.
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