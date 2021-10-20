İtalya, 'Yeşil Geçiş' sertifikası uygulamasında çok sert

İtalya'da Covid-19 için verilen 'Yeşil Geçiş' sertifikasını göstermeden Senato çalışmalarına katılan Laura Granato'ya 10 gün uzaklaştırma ve maaş kesme cezası verildi.

Alternatif Var grubundan Senatör Laura Granato salı günü Senato'da Covid-19 sağlık sertifikasıyla ilgili yapılan çalışmaya kendi Yeşil Geçiş sertifikası göstermeden katıldı.

Covid-19 sertifika uygulamasına karşı olan Senatör Granato'nun geçiş kartını göstermeyi reddettiği bilgisi Senato Başkanlığı ile paylaşıldı. Başkanlık da senatörün cezalandırılmasına karar verdi.

Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati, Senatör Granato'nun 10 gün boyunca parlamento binasına giremeyeceğini ve çalışmalara da katılamayacağını duyurdu.

İtalya'da cuma günü yürürlüğe giren uygulamaya göre, bütün çalışanlar Covid-19'a karşı tam aşılandığını veya hastalığı yeni atlattığını ya da negatif test sonucu göstermek zorunda.

Bu kurala uymayan bütün çalışanlar maaş kesintisi ve ek yaptırım riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Zorunlu sertifika uygulaması ülke genelinde protestolara neden olurken, İtalya'da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 85'i en az bir doz aşı yaptırdı.

Kaynak: Euronews