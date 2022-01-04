İtalya'da 140 kişi daha Kovid-19'a yenik düştü
Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 137 bin 786'ya çıktı.
Avrupa 04.01.2022, 12:06 04.01.2022, 15:18
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 bin 52 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 68 bin 52 kişide virüs tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 396 bin 110'a, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısı 1351’e çıktı.
Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 140 artarak 137 bin 786'ya ulaştı.
İtalya'da 1 Ocak'ta 144 bin 243 ile salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.
İyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 133 bin 272 oldu.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar 112 milyon 176 bin 324 doz aşı uygulandı.
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