İtalya'da batan göçmen teknesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor

Ülkede pazar günü sabaha karşı düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla yaşanan trajedinin bir kurtarma operasyonu ile neden önlenmediği tartışılıyor.

La Repubblica gazetesinin haberinde, söz konusu teknenin batmadan saatler önce Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex’e ait bir devriye uçağı tarafından tespit edildiği ancak İtalyan güvenlik güçlerinin kurtarma operasyonu yapmadığı belirtildi.

Adnkronos ajansının haberinde ise cumartesi akşam 22.30 sularında Frontex uçağının göçmen teknesini tespit etmesi ile teknenin battığı pazar sabaha karşı 04.10 arasındaki yaklaşık 6 saatlik bir boşluk olduğu ve bu zaman diliminde göçmenlere yönelik yardımın eksik kaldığı ifade edildi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ise kamuoyundaki tartışmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Frontex'in cumartesi akşamı, 6 deniz mili hızla iyi şekilde seyreden bir tekne bildirdiğini, bunun ardından İtalyan Mali Polis ekiplerince teknenin durdurulması için gerekli prosedürün başlatıldığını kaydetti.

Açıklamada, bir sonraki ihbarın ise sabaha karşı 04.30 sularında kıyıdan birkaç metre açıkta tehlikede olan bir tekne için geldiği ve hemen kurtarma operasyonu prosedürünün başlatıldığı aktarıldı.

ANSA ajansına konuşan bir Frontex sözcüsü ise cumartesi geç saatlerde söz konusu bölgede aşırı kalabalık bir tekne tespit ettiklerini ve bunu hemen İtalyan makamlarına bildirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 200 kişi taşıyan tekne kendi kendine ilerliyordu ve herhangi bir tehlike belirtisi yoktu. İtalyan yetkililer, tekneyi durdurmak için iki devriye botu gönderdi ancak olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle onlar limana geri döndü." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise batan tekneye yönelik kurtarma operasyonunda gecikme olmadığını savundu.

Olaya ilişkin Crotone Cumhuriyet Savcılığının açtığı soruşturma devam ediyor.

Bu arada, Steccato di Cutro açıklarında arama faaliyetlerini sürdüren ekiplerin bir erkek cesedi daha buldukları ve böylece faciada ölenlerin sayısının 64'e yükseldiği bildirildi.

Diğer yandan, izlediği göç karşıtı politikalarıyla tartışma konusu olan sağ koalisyon hükümetinin başbakanı Giorgia Meloni, son trajedinin ardından AB kurumlarına daha fazla ölüm olmaması için göçmen teknelerinin durdurulmasına yönelik acil eylem çağrısında bulundu.

Meloni’ye yanıt ise AB Komisyonu’nun ekonomiden sorumlu üyesi İtalyan Paolo Gentiloni'den geldi. Gentiloni, "Crotone kıyılarında yaşananların bizim için kabul edilemez bir boyutu var. Her zaman AB’den bunu çözmesi istenemez." dedi.