İtalyan kaçak mafya üyesi hiç ummadığı şekilde yakalandı

İtalyan polisi, Google Haritalar uygulamasından yararlanarak 20 yıldır kaçak olarak yaşayan üst düzey bir mafya örgütü üyesini yakaladı.

Gioacchino Gammino isimli 61 yaşındaki şahsın sahte isimle İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarındaki Galapagar bölgesinde yaşadığı belirtildi.

İtalyan mafyayla mücadele polis birimi (DIA) müdür yardımcısı Nicola Altiero, Gammino'nun iki yıl devam eden bir izlemenin ardından yakalandığını dile getirdi.

Altiero, Google haritalardaki sokak görüntüsünde bir meyve dükkanının önünde Gammino'ya benzeyen bir şahsın fotoğrafından yola çıkılarak yapılan detaylı izlemede, fotogramdan da yararlanıldığını aktardı.

Stidda isimli Sicilya merkezli bir mafya örgütünün üyesi olan Gammino, 2002'de Roma'daki Rebibbia hapishanesinden kaçmıştı.

Gıyabında, 2003'daha önce işlediği bir cinayetten dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Altiero, aranan zanlı Gammino'nun halihazırda İspanya'da gözaltında olduğunu ve şubat ayı sonuna kadar İtalya'ya geri getirmeyi umduklarını söyledi.

Kaynak: Euronews