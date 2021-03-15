Sadece 1 euroya Laurenzana’ya yerleşebilirsiniz

Güney İtalya'nın Basilicata bölgesinde yer alan Laurenzana, giderek azalan nüfusu desteklemek için yeni sakinleri ikna etmek adına böyle bir plan yürüten en son kasaba.

Fakat çoğu kasaba ve köy kelepir konutları için alıcıların yenileme işi bittikten sonra geri alabileceği 2 bin ila 5 bin euro arasında değişen bir depozito ödemesini (yaklaşık 18 bin ila 45 bin TL) zorunlu tutsa da, Laurenzana'da bu zorunluluk yok.

Şubat ayında başlatılan girişimin ardından CNN'e konuşan Belediye Başkanı Michele Ungaro şu ifadeleri kullandı:

Yeni gelenleri sıkıcı prosedürler ve katı zorunluluklarla uğraştırmadan hayallerindeki evi satın almalarına yardımcı olmak istiyoruz.

Bazen, özellikle de yabancıysanız, yönetmelikleri aşmak zor olabilir. Bu maceranın bir yük değil, bir zevk olmasını istiyoruz

Mülkler üzerindeki çalışmaların nasıl ilerlediğini dikkatle izlerken alıcıların "iyi niyet ve bağlılığına" güveneceklerini de sözlerine ekledi.

1 euroluk ev kampanyasını benimseyen diğerlerinde olduğu gibi Laurenzana da alıcıların mülklerini yenilemeyi taahhüt etmesini (ki bakımsızlık durumları farklılık gösterebilir) ve projeyi üç yıl içinde tamamlamasını şart koşuyor.

Çalışmalar satın alımdan sonraki üç ay içinde başlamalı ve alıcılar yeni mülklerini yenilemek için yaklaşık 20 bin euro (yaklaşık 181 bin TL) harcamaya hazır olmalı.

Potansiyel alıcılar teklifleri değerlendirilmeden önce kapsamlı bir yenileme planı sunmak zorunda fakat Laurenzana yetkilileri süreci kolaylaştırmak için evrak işlerini minimumda tutmaya çalışıyor.

Planın bir parçası olarak şehrin tarihi merkezinde satılan ve çoğu hayli iyi durumda olan yaklaşık 10 terk edilmiş ev bulunuyor ve başka yerlerde daha yoğun çalışma gerektiren 40 ev daha var.

1 euroluk ev girişimiyle Londra'dan Sicilya'ya taşınan bir adam kısa süre önce proje karşısında duyduğu coşkuyu paylaşmış ve başkalarını da "hemen harekete geçmeye" teşvik etmişti.

Önceki 17 yıldır Londra'da yaşayan 56 yaşındaki dijital danışman Danny McCubbin, cesur adımını programla ilgili makaleler gördükten sonra attı.

Sicilya adasında 11 bin nüfuslu bir kasaba olan Mussomeli'ye yerleşti.

McCubbin "Bu sahiden gerçek olamayacak kadar iyi bir şey değil. Mümkün olduğunca çok sayıda ev görmek için sıkı çalışmaya hazır olun, bir evi asla uzaktan satın alamayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 02:07