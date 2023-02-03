İtalyan mafya, pizza şefi olarak çalışırken yakalandı

63 yaşındaki Edgardo Greco'nun, İtalya'nın güneyindeki Calabria'da güçlü bir mafya örgütü olan kötü şöhretli 'Ndrangheta'ya üye olduğundan şüpheleniliyor.

Fransız savcılarına göre Interpol, Fransız Saint-Etienne kentinde bir takma ad kullanan Greco'yu İtalyan restoranı işlettiği yerde tutuklandı.

Interpol yaptığı açıklamada, "tehlikeli bir kaçak" olarak tanımlanan Greco'nun, Stefano ve Giuseppe Bartolomeo cinayetlerinden ömür boyu hapis cezasını çekmek üzere İtalya'da arandığını söyledi.

Ayrıca 1990'ların başına damgasını vuran Pino Sena ve Perna Pranno çeteleri arasındaki bir mafya savaşının parçası olarak Emiliano Mosciaro'yu öldürmeye teşebbüsle suçlandı.

İtalyan polisi, Bartolomeo kardeşlerin Ocak 1991'de bir balık deposunda demir çubuklarla dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

Vücutları asla bulunamadı ve asit içinde çözüldüğüne inanılıyor.