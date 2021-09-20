İtalyan mafyasına İspanya darbesi

İspanya'nın güneyindeki Kanarya Adaları'nda Tenerife kenti merkezli düzenlenen operasyonlarda İtalyan mafya gruplarına bağlı oldukları tespit edilen 106 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İspanya Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada; Casamonica, Camorra, Nuvoletta ve Sacra Corona Unita adlı İtalyan mafya gruplarıyla bağlantılı olan ve İspanya'da 10 milyon avrodan fazla kara para aklamaya yardımcı oldukları belirlenen 106 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Söz konusu kişilerin, organize suç örgütüne bağlı olma, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, evrakta sahtecilik, tehdit, şantaj, adam yaralama, hırsızlıkla suçlandığı kaydedildi.

Polis yetkilileri, mafya gruplarıyla ilgili soruşturmaların Haziran 2020'den itibaren devam ettiğini ve bu suç örgütlerinin İspanya ve İtalya dışında Almanya, İrlanda, Litvanya ve İngiltere'de de özellikle internetteki sanal ortamlarda dolandırıcılık yaptığı ve kara para akladığı belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 118 banka hesabının bloke edildiği bildirildi.

AA