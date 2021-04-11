İtalyan savcı eski İçişleri Bakanı Salvini yargılanmasın dedi

İtalya'da bir savcı, eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin, Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermemesi hadisesi nedeniyle yargılanmaması gerektiğini söyledi.

Savcı Andrea Bonomo yaptığı açıklamada, 'sahil güvenlik gemisinin göçmenlere tıbbi yardım ve destek verildiği ve güvenli bir yer olması' da göz önüne alındığında, Salvini'nin kararının uluslararası anlaşmaları ihlal etmediği ve bu durumun adam kaçırma (alıkoyma) olarak görülemeyeceğini iddia ederek eski bakanın yargılanmaması gerektiğini savundu.

Sulh yargıçları ise Salvini'nin göçmenleri kaçırdığını, göçmenlerin bulunduğu Gregoretti gemisinin karaya yanaşmasına izin vermediğini, göçmenleri Augusta Limanı açıklarında, şiddetli sıcakta denizde tuttuğunu belirtiyor.

Söz konusu davaya devam edip etmeme kararı 14 Mayıs'ta karara bağlanacak.

Diğer bir hadise olan Palermo davasının savcısı ise Matteo Salvini'nin göçmenlerin kıyıya çıkmasına izin vermemesi nedeniyle 'adam kaçırma' başlığıyla resmen suçlanmasını talep etmişti.

Gregoretti hadisesi

İtalya'da 2018 yılında yapılan genel seçimlerde senatör olarak parlamentoya giren ve daha sonra 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi’nin kurduğu 1. Conte Hükümeti’nde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, göç karşıtı izlediği politikalarla öne çıkmıştı.

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Temmuz 2019'da, Akdeniz'de kurtarılan 131 göçmenin günlerce Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla 3 Ekim 2020'de Katanya'da ön duruşma hakiminin karşısına çıkmıştı.

Bu davanın ikinci duruşmasında son olarak 12 Aralık 2020'de eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli ile eski Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ifade vermişti.

Salvini, yine bakan olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletip, karaya yanaşmasına izin vermemişti.

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini hakkında görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmiş ve bu davada da ilk kez 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı.