İtalyan vekiller denizdeki 47 göçmeni görmeye gitti

Üç İtalyan milletvekili, karasularında bekletilen 47 göçmen taşıyan Hollanda bandıralı Sea Watch gemisine giderek gemideki koşulları kontrol etti.

Hem gemideki insanlardan hem de politik tecrübesinden bahseden milletvekili Riccardo Magi, + Europa haber kanalına açıklamalarda bulundu.

Magi, "Gemide, bazı göçmenlerin Libya'da taciz ve işkence gördüğüne dair belirgin işaretler var. Durumları çok acı verici - psikiyatrist Gaetano Sgarlata - Üç çocuk da dahil olmak üzere 10 kişiyle konuştum. Gözünü kaybeden bir kişi var, dayak yemiş organları kesilmiş ve parmakları deforme olmuş bir insan var ". dedi.

İçişleri Bakanı Salvini'nin tepkisi hazır: “Yasalara saygı göstermiyorlar ve yasadışı göçü tercih ediyorlar”. "Muayeneyi önlemek yasa dışıdır"