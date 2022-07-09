İtalya'nın Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenlerin durumu alarm veriyor

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası, Afrika'dan Avrupa'ya geçişte düzensiz göçmenlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Hem kendi imkanlarıyla hem de STK'ler ya da İtalyan güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılarak Lampedusa'ya getirilenlerin sayısı, kamptaki göçmen karşılama merkezinin kapasitesini zorluyor.

Düzensiz göçmen karşılama merkezinin kapasitesinin yaklaşık 400 kişi olduğu belirtilirken adaya son günlerde ulaşanlarla şu anki sayının 2 bin 100'ü bulduğu kaydedildi.

Düzensiz göçmenlerin adadaki görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Lampedusa'nın eski belediye başkanı Giusi Nicolini duruma tepki gösterdi.

Nicolini, "Lampedusa'daki karşılama merkezinde 2 bin 100 kişi toplandı. Kadınlar da var ve dördü hamile. Çocuklar, hastalar, bakıma muhtaçlar hepsi, yerde çöplerin arasında yiyip uyuyorlar. Bu fotoğraflar Libya'dan olabilirdi ama hayır, burası İtalya." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Bürosu Sözcüsü Flavio Di Giacomo da adada göçmen karşılama merkezinin aşırı kalabalığı nedeniyle durumun son derece güç olduğunu kaydetti.

Adadaki durum, ülkenin önde gelen gazetelerinden La Repubblica'da da "Lampedusa'da utanç. Çöplerin arasına yığılmış 2 bin göçmen" başlığıyla yer aldı.

Öte yandan İtalya İçişleri Bakanlığı adaya bugün donanmaya ait San Marco gemisinin gönderileceğini ve 600 kadar göçmenin buradaki merkezden alınarak ana karaya taşınacağını bildirdi. Göçmenlerin taşınması operasyonunun, Mali Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz unsurlarının desteğiyle yarın da süreceği belirtildi.

Bakanlığın verilerine göre, yılbaşından bu yana ülkeye Akdeniz'i aşarak ulaşan göçmen sayısı 30 bin 866'yı buldu.

- Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması sonucu ya da teknelerdeki kalabalık nedeniyle göçmenlerin havasızlıktan can vermesi gibi ölümler de kaydediliyor.