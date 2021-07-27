İzlanda'da hamilelere Kovid-19 aşısı önerildi

Bugüne kadar gebe ve emziren kadınların Covid-19 aşısı olmamaları yönünde tavsiyede bulunan İzlanda sağlık yetkilileri, bu konuda görüş değiştirdi. Konuyla ilgili araştırmalara dayanarak tavsiyelerini güncellediğini belirten yetkililer, gebe ve emziren kadınları Covid-19 aşısı olmaya çağırdı.

İzlanda Ulusal Üniversite Hastanesi Landspitali'nin kadın doğum bölüm şefi Hulda Hjartardottir konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bazı zamanlarda vaka sayısı çok azdı ama bazı durumlarda özellikle dikkatli davrandık. Ancak bence gebelerin aşılanması doğal. Hiçbir zaman gebelerin Covid-19 aşısı olmalarına tamamen karşı olmadık ama bunu tavsiye de etmedik. Şimdi yeniden talimatlar hazırlıyoruz, durum değerlendiriyoruz ve bu şekilde gebe kadınların aşı olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

Bugüne kadar tereddütte kalmalarının ve genel olarak ihtiyat tavsiye etmelerinin sebebinin gebelerin Covid-19 aşısından ne şekilde etkilendiğine dair bilginin sınırlı olması olarak açıklayan Hjartardottir "Genel olarak aşıları dikkate aldığınızda, özellikle inaktif aşıların fetüse zarar verdiğini gösteren bir kanıt bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews