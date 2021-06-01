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İzlanda'da yanardağ dronu yuttu

İzlanda'da kratere fazla yaklaşan dronun yanardağın içinde kaybolduğu görüntüler izlenme rekoru kırdı.

Avrupa 01.06.2021, 22:51

İzlanda'da Reykjanes bölgesinde faaliyete geçen volkandaki patlamaları yakından kaydeden dron, lavların içinde kayboldu.

YouTuber Joey Helms, dron ile yanardağı yakından çekme fırsatı yakaladı.

Lavlar dronu yuttu 

Lavların üzerinde yolculuk yapan dron, dehşete düşüren o görüntüleri kaydetti. Ancak sonunda yanardağ kraterine yaklaştığı noktada imha oldu.

Dronunu lavlara kaptıran YouTuber ise çektiği görüntülere değdiğini ve bunun eşsiz bir deneyim olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber

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#İzlanda #yanardağ #dron
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